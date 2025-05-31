На думку Воллеса, колишній канцлер Німеччини Шольц "підігравав" Москві.

Німеччина має якомога швидше передати ЗСУ далекобійні ракети Taurus, інакше глава РФ Володимир Путін може скористатися затримкою для досягнення цілей у війні проти України.

Про це заявив колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час Чорноморського безпекового форуму в Одесі, в якому взяв участь онлайн.

За його словами, ексканцлер Німеччини Олаф Шольц своєю поведінкою замість реальної допомоги Україні підігравав Путіну. Як пояснив Воллес, будь-яка передача зброї, яка допомагає Україні захиститися, впливає на поведінку кремлівського диктатора. Тому відтягування передачі ракет допомагало Москві.

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Як зазначив колишній міністр, новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц демонструє іншу політику та Європа має його підтримати - будь-які затримки в передачі далекобійних ракет можуть стати шансом, яким Путін скористається.

"Нам немає, чого боятися. Ми маємо великий альянс, а Росія постійно ігнорує всі правила війни. На кожну дію повинна бути протидія, реакція. Треба зробити все якомога швидше, передати Україні Taurus. Краще це зробити якнайшвидше, аби Путін не скористався цим шансом і не втілив свої плани. Раніше Німеччина багато говорила і мало робила. Тепер ми маємо побачити іншу картину", – підкреслив Воллес.

На його думку, єдиний спосіб змусити Кремль сісти за стіл переговорів — надати Україні все необхідне для тиску на полі бою. Воллес зазначив, що росіяни постійно змінюють формати перемовин, а реакція міжнародної коаліції має бути чіткою і жорсткою.

"Ми маємо надати Україні спроможності, щоб Путін пішов на поступки. Йдеться не лише про зброю, а й про політичну волю, про сигнали, які ми надсилаємо з боку міжнародної спільноти. Якщо Україна знатиме, що вона не сама, а Росія побачить, що за кожну її дію буде реакція, тоді Путін нарешті зрозуміє, що він не виграє цю війну. І буде змушений погодитися на поступки", — додав колишній міністр оборони.

Taurus для України - що відомо

Як писав УНІАН, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю RTL натякнув, що наразі триває діалог з Німеччиною щодо далекобійних ракет Taurus. Водночас перебіг та деталі цих перемовин не обговорюватимуть у публічному просторі. Як пояснив український лідер, всі обговорення щодо потенційних постачань далекобійної зброї України відбуваються конфіденційно – це спільне рішення Зеленського та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

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