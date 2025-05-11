Теммі Брюс висловилася про Росію в контексті останніх новин і згадала угоду з Україною.

США судитимуть про Росію не за її словами, а за її діями, заявила прес-секретар Держдепартаменту Теммі Брюс. Крім того, вона згадала укладення угоди між Україною і США щодо корисних копалин.

"Мова йде не про використання коштів американських платників податків, а про прибуток від цієї угоди, частина якої надходить до фонду, який допоможе Україні відновитися", - додала вона у своєму виступі, опублікованому в X (Twitter).

За словами Брюс, це дуже важливий момент. Адже тепер між нашими країнами спостерігається "партнерство". Хоч воно й окремо від обговорень щодо припинення вогню і самої війни.

Відео дня

"Але суть у тому, що тепер Америка діє рука в руку з Україною, і це - значне посилення національної безпеки для цієї країни. Ми також розуміємо, що Україні доведеться відновлюватися. Але при цьому ми неодноразово наголошували: щоб рухатися вперед у розв'язанні конфлікту, необхідне припинення вогню", - підсумувала прес-секретар Держдепартаменту.

Інші новини про спроби домогтися перемир'я

Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп зробив першу заяву після відмови Путіна від перемир'я з 12 травня. "Подумайте про сотні тисяч життів, які будуть врятовані, коли ця нескінченна "кривава баня", сподіваюся, закінчиться. Це буде абсолютно новий і набагато кращий світ", - заявив він.

Крім того, Мерц несподівано заявив, що готовий зателефонувати Путіну, але для цього, звичайно ж, є умова. Це, за його словами, має відбутися виключно в координації з країнами Європи.

Вас також можуть зацікавити новини: