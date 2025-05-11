Трамп заявив, що це "потенційно великий день для Росії та України".

Президент США Дональд Трамп прокоментував учорашній виступ російського лідера Володимира Путіна, в якому той фактично відмовився від 30-денного перемир'я з 12 травня, натомість запропонувавши переговори в Стамбулі 15 травня.

У дописі у своїй соцмережі TruthSocial Трамп написав, що це "потенційно великий день для Росії та України" і висловив надію на те, що війна нарешті закінчиться.

"Подумайте про сотні тисяч життів, які будуть врятовані, коли ця нескінченна "кривава баня", сподіваюся, закінчиться. Це буде абсолютно новий і набагато кращий світ", - заявив він.

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Він також підкреслив, що продовжуватиме працювати з обома сторонами для досягнення результату.

"США хочуть зосередитися на відновленні та торгівлі. Попереду великий тиждень!", - додав президент США.

Путін виступив із заявами про війну в Україні

За його словами, Росія передала колегам на Заході, що Москва в майбутньому може продовжити термін перемир'я, оголошеного на 9 травня. Про пропозицію щодо припинення вогню на 30 днів він не згадав.

При цьому він запропонував відновити переговори з Україною 15 травня - у Туреччині, без попередніх умов. Завтра він поговорить про це з турецьким лідером Ердоганом.

Раніше президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками зустрічі "Коаліції охочих" заявив, що Україна з європейськими країнами і США домовилася почати повне і безумовне припинення вогню з 12 травня. Воно має тривати щонайменше 30 днів.

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