За минулу добу в Єрусалимі сталося два теракти.

Названо ім'я українки, яка загинула під час одного з терактів в Єрусалимі. Вчора там двічі відкривали стрілянину по людях.

Під час одного з терактів загинула українка Ірина Корольова, повідомляє Time of Israel. Також видання, посилаючись на інші ЗМІ, вказує, що жінка працювала сторожем.

"Ірина Корольова, громадянка України, стала шостою жертвою теракту минулої ночі в районі Неве-Яаков в Єрусалимі. Подробиць про її похорон поки не надходило", - йдеться в повідомленні.

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Теракти в Єрусалимі

28 січня в Єрусалимі сталося два теракти. У першому випадку палестинський стрілець убив сімох і поранив ще трьох людей біля синагоги на околиці міста. Чоловіка застрелила поліція.

У другому випадку, за даними ізраїльської поліції, 13-річний палестинець влаштував стрілянину і поранив двох людей. Ізраїльська влада назвала цей напад черговим терористичним актом у місті.

Теракти прокоментував президент України Володимир Зеленський. Він висловив свої співчуття.

"Поділяємо біль народу Ізраїлю через теракти в Єрусалимі. Серед жертв - українка. Щирі співчуття рідним загиблих. Злочини цинічно скоєні, зокрема, в Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Терору не повинно бути місця в сучасному світі. Ані в Ізраїлі, ані в Україні", - написав він у Twitter.

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