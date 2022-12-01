Підозрілу посилку на авіабазі виявили о 4 ранку.

Третій вибуховий пристрій, покладений у посилку, був відправлений на військово-повітряну базу в Торрехон-де-Ардос поблизу Мадрида.

Як повідомяє видання El Confidencial, авіабаза Торрехон-де-Ардос отримала таку саму посилку, як ті, що були відправлені вчора на адресу посольства України в Мадриді і на адресу компанії з Сарагоси, яка відправила ракетні установки для Збройних сил України (ЗСУ).

Національна поліція вже взяла на себе розслідування цієї справи.

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Міністерство внутрішніх справ повідомило, що третій підозрілий пакунок було виявлено між 03:00 та 04:00 ранку 1 грудня. Системами безпеки на базі Торрехон-де-Ардос було виявлено підозрілий конверт, який, як було визначено "після рентгенівського аналізу, міг містити якийсь механізм". Для забезпечення безпеки на територію бази виїхали співробітники поліції та національної гвардії. Конверт був адресований супутниковому центру.

Нагадаємо, у лютому Євросоюз оголосив, що мобілізує супутниковий центр у Торрехон-де-Ардос для надання розвідувальної інформації Україні в рамках військової допомоги.

Вибухівка у посольстві України

Вчора вдень стало відомо, що співробітник посольства України в Мадриді отримав незначні поранення внаслідок вибуху бомби в приміщенні дипустанови. Інцидент попередньо кваліфікували як терористичний злочин.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після цього доручив негайно посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном, а також закликав іспанського колегу вжити термінових заходів для розслідування нападу на українське посольство.

Пакунок з вибуховим пристроєм у середу отримала також іспанська компанія Instalaza, яка виготовляє зброю, яку уряд Іспанії направляє в Україну.

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