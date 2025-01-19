Мільярдер нагадав, що давно був проти заборони китайської соцмережі.

Американський мільярдер і власник соціальної мережі Х Ілон Маск заявив, що блокування соціальної мережі TikTok у Сполучених Штатах Америки суперечить свободі слова. Про це він написав в Х.

Він зазначив, що "давно був проти заборони TikTok", мовляв, "це суперечить свободі слова". І назвав "незбалансованою" ситуацію, "коли TikTok дозволено працювати в Америці, але Х заборонено працювати в Китаї".

"Я давно був проти заборони TikTok, тому що це суперечить свободі слова. Тим не менш, поточна ситуація, коли TikTok дозволено працювати в Америці, але Х заборонено працювати в Китаї, є незбалансованою. Треба щось змінити", - написав Маск.

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На підтвердження своїх слів про те, що він і раніше був проти заборони TikTok, мільярдер нагадав свій пост в мережі Х від 19 квітня 2024 року.

"На мою думку, TikTok не слід забороняти в США, навіть якщо така заборона може принести користь платформі Х. Це суперечило б свободі слова та самовираження. Це не те, за що стоїть Америка", - писав він тоді.

Заборона TikTok у США: актуальні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, 19 січня TikTok припинив роботу у США для 170 мільйонів користувачів. Це сталося після набуття чинності закону, що зобов’язує китайську материнську компанію ByteDance продати свою частку в додатку або зіткнутися із забороною.

Соцмережа Instagram у день блокування TikTok збільшила тривалість Reels до 3 хвилин. У жовтні 2024 року таке ж оновлення отримали YouTube Shorts – там ліміт на тривалість відео до 3 хвилин збільшили з 60 секунд, щоб конкурувати з TikTok.

Про заборону Tiktok заговорили і в Європі. Міністр закордонних справ Екстонії Маргус Тсахкна заявив, що в останні роки Tiktok поширює дезінформацію, фейкові новини та впливає на результати виборів. Як приклад він навів результати першого туру виборів у Румунії, які були анульовані через втручання Росії за допомогою "широкої онлайн-кампанії".

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