Міністр закордонних справ Естонії Тсахкна заявив, що китайська соцмережа поширює дезінформацію і впливає на результати виборів.

Заборону китайської соціальної мережі Tiktok за прикладом Сполучених Штатів Америки слід розглянути і в Європі, вважає міністр закордонних справ Екстонії Маргус Тсахкна. Про це пише ERR.

За його словами, в останні роки в Європі помітили, як Tiktok поширює дезінформацію, фейкові новини та впливає на результати виборів. Як приклад він навів результати першого туру виборів у Румунії, які були анульовані через втручання Росії за допомогою "широкої онлайн-кампанії".

Тсахкна заявив, що додатки на зразок Tiktok не передають збалансовану інформацію, але дозволяють ефективно поширювати упереджену інформацію, і назвав соцмережу "зброєю впливу". Також міністр сказав, що Tiktok збирає багато даних про користувача, проте невідомо, хто може отримати доступ до них.

Відео дня

"Оскільки Tiktok належить китайській компанії, існує закономірне побоювання, що дані можуть потрапити до китайської влади. В останньому щорічнику Служби зовнішньої розвідки також зазначено, що Tiktok збирає велику кількість інформації, яка може бути корисною для збору розвідданих, шантажу, а також для кібератак", - цитує видання главу МЗС Естонії.

Саме тому, на його думку, слід розглянути питання про заборону TikTok в Європі. Також, зазначив він, у демократичних країнах "повинні тривати дискусії про те, як успішно протистояти натиску ворожих соціальних ботів на основі штучного інтелекту, чітка мета якого – втручання в демократичні процеси".

Заборона Tiktok у США: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, 19 січня TikTok припинив роботу у США для 170 мільйонів користувачів. Це сталося після набуття чинності закону, що зобов’язує китайську материнську компанію ByteDance продати свою частку в додатку або зіткнутися із забороною.

Соцмережа Instagram у день блокування TikTok збільшила тривалість Reels до 3 хвилин. У жовтні 2024 року таке ж оновлення отримали YouTube Shorts – там ліміт на тривалість відео до 3 хвилин збільшили з 60 секунд, щоб конкурувати з TikTok.

Обраний президент США Дональд Трамп обіцяв розібратися з питанням заборони TikTok після своєї інавгурації. Перед цим він повідомляв, що говорив телефоном з китайським лідером Сі Цзіньпінем, зокрема, і про TikTok.

Вас також можуть зацікавити новини: