Франція затримала в Атлантиці російський нафтовий танкер: у Кремлі відреагували

Французькі військово-морські сили затримали в Атлантичному океані нафтовий танкер Tagor, що прямував із Росії. Про затримання танкера, що перебуває під міжнародними санкціями, заявив президент Франції Еммануель Макрон у соцмережі X.
"Національний флот Франції затримав ще один нафтовий танкер, що перебуває під міжнародними санкціями та прямував із Росії, - Tagor. Наша рішучість залишається постійною і повною", - написав Макрон.
Він повідомив, що операцію провели у відкритому морі, за підтримки кількох партнерів, зокрема Великої Британії, і "в суворій відповідності до морського права".
"Неприйнятно, щоб судна обходили міжнародні санкції, порушували морське право та фінансували війну, яку Росія веде проти України вже понад чотири роки", - додав Макрон, зауваживши, що судна, які не дотримуються базових правил мореплавства, становлять загрозу не лише для санкційного режиму, а й для довкілля та безпеки всіх учасників морського руху.
У Роії вже відреагували на затримання свого танкера.
Зокрема, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що вважає такі дії незаконними, і що це "межує з піратством".
Раніше УНІАН повідомляв, що поблизу північного узбережжя Туреччини в Чорному морі дрони атакували три танкери, задіяні в транспортуванні російської нафти. Танкер James II, що йшов під прапором Палау та рухався в баласті, був підбитий приблизно за 80 кілометрів на північ від району Туркелі та за 77 кілометрів від протоки. Ще два танкери, Altura та Velora, що йшли під прапором Сьєрра-Леоне та також перебували в баласті, були атаковані під час перекидання вантажу між судами.
Також експерти попереджають, що понад половина світового флоту нафтових танкерів, на які накладено санкції, піддається корозії, що створює ризик значної екологічної катастрофи