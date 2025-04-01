Вашингтон може посилити застосування санкцій проти Росії.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розчарований кремлівським правителем Путіним і вважає, що той тягне час.

Про це у мікроблозі X пише кореспондентка американського каналу Fox News Джекі Гайнріх, посилаючись на знайоме з переговорами джерело. За його словами, американському лідеру не подобається, що Росія повільне веде переговори про повне припинення вогню.

У відповідь на це адміністрація планує "агресивне застосування санкцій", в тому числі й проти російського "тіньового флоту". Згідно із даними журналістки, неофіційно дотримання санкцій оцінюють приблизно на 3 з 10:

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"Заборона "тіньового флоту" Росії, який перевозить нелегальну нафту через Балтійське море, була б легкою мішенню для тиску. Fox повідомляє, що більша частина флоту вже підпадає під санкції, а 70% нелегальних продажів нафти в Росії відбувається через його використання".

Трамп погрожує Росії новими санкціями

Як повідомляв УНІАН, ​раніше американський президент США висловив серйозне невдоволення діями Росії та пригрозив запровадженням нових санкцій і мит.

Він казав, що розглядає можливість введення вторинних санкцій на російську нафту, зокрема застосування мит у розмірі 25%, якщо Росія не сприятиме досягненню мирної угоди з Україною. ​

Крім того, Трамп висловив розчарування пропозицією Путіна створити тимчасову адміністрацію в Україні під егідою ООН та інших партнерів.

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