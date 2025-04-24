Вона зазначила, що багато поточних рішень Трампа, зокрема й щодо України, продиктовані одним бажанням - правити США так само, як Путін править Росією.

У президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна однакове уявлення про світ. Вони бачать його "розділеним між трьома основними державами: Росією, США і Китаєм, з дуже чіткими сферами впливу".

Про це заявила Фіона Гілл, колишня радниця Трампа з нацбезпеки, пише Sky News. Видання зазначило, що Гілл була заступницею помічника президента і старшою директоркою з європейських і російських справ в апараті Ради нацбезпеки Трампа з 2017 по 2019 рік під час його першого терміну в Білому домі.

Вона пояснила, що Трамп хоче наслідувати Путіна і "керувати своєю країною схожим чином". Гілл додала, що у цих двох людей "шокуюче схожі погляди на світ".

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"Це вперше, коли у США є президент, який бажає наслідувати російського диктатора, який хоче створити гіперперсоналізоване президентство, який хоче, по суті, управляти своєю країною в дуже схожий спосіб, згори донизу, без будь-яких стримувань і противаг", - сказала ексрадниця.

Вона зазначила, що Трамп хотів "нормалізувати і перезавантажити" відносини між США і РФ і це було ясно з першого його президентства.

Гілл додала, що Трамп завжди хотів сісти з Путіним і розібратися з усіма труднощами у двосторонніх відносинах, від ядерних проблем до всіляких економічних угод, у яких сам Трамп і його найближче оточення дуже зацікавлені.

"Це не було пріоритетом для інших президентів США. Тож насправді, за Трампа більше шансів на близькі відносини між США і Путіним", - констатувала вона.

Гілл навіть зазначила, що Трамп зацікавлений у встановленні "особистих стосунків" із Путіним і для цього має намір відмовитися підтримувати Україну.

Для цього ж він "хоче відійти від основ європейської безпеки і змусити європейців не тільки підтримати Україну", а й самим платити за свою безпеку.

"Тут є стратегічна перспектива, і я думаю, що частина стратегії адміністрації Трампа полягає в тому, щоб підштовхнути європейців до того, щоб вони самі визначили, чого хочуть у сфері європейської безпеки, і ясно дали зрозуміти українцям, що вони не можуть очікувати від США більшої підтримки в майбутньому", - констатувала Голл.

США і РФ

За нового терміну Трампа відносини США з РФ потеплішали. Трамп не приховує, що хоче налагодити відносини з росіянами і зробить для цього все можливе. Так, сьогодні стало відомо, що Трамп планує зустрітися з Путіним.

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