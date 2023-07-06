Потенційний кандидат у президенти США впевнений, що Україні потрібно допомагати будь-що.

Якщо Україна зазнає поразки у війні, Росія почне нову агресію, і тоді воювати доведеться вже американським солдатам. Про це заявив колишній віце-президент США і можливий кандидат у президенти від Республіканської партії Майкл Пенс в інтерв'ю програмі "Шоу Х'ю Хьюіта".

Так, Пенс поділився своїми враженнями від недавньої поїздки в Україну, де він зокрема відвідав Бучу і поспілкувався з людьми, які пережили окупацію.

"Я повинен вам сказати-те, що зараз відбувається в Україні, це не просто війна, це зло. І, чесно кажучи, я дійсно поїхав [з України] з більшою рішучістю, ніж будь-коли, що в наших національних інтересах надати українським військовим підтримку для відбиття цього російського вторгнення", – заявив він.

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Пенс заявив, що є прихильником "Старої доктрини Рейгана": якщо ви готові боротися з ворогами в США на своїй землі, ми дамо вам засоби для боротьби з ними там, щоб нам не доводилося битися з ними.

"Я не сумніваюся, що якби Володимир Путін захопив Україну, не пройшло б занадто багато часу, перш ніж російські військові перетнули б кордон, де нам довелося б послати наших воїнів, щоб битися проти них", – заявив Пенс.

Допомога Україні від США - останні новини

Найближчим часом США можуть виділити Україні новий тип озброєнь, від передачі якого довгий час утримувалися – касетні боєприпаси. Хоча не існує прямих заборон на подібні поставки, касетні снаряди мають погану репутацію, і багато країн світу зобов'язалися їх не виробляти і не використовувати.

Тим часом журналісти з'ясували, що значна частина американської допомоги Україні проходить під грифом секретності і не анонсується в публічному полі. Таку допомогу курирує ЦРУ. Однак президент Байден позначив для цього відомства суворі рамки, за які така допомога не повинна виходити.

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