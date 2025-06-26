Він нагадав про емоційну реакцію президента на погрози Кремля.

На тлі переможних настроїв щодо війни на Близькому Сході, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп міг би застосувати підхід "мир через силу" і до війни в Україні.

Таку думку в інтерв'ю OBOZ.UA висловив український дипломат Роман Безсмертний. Він нагадав про реакцію американського президента на "ядерну" погрозу заступника голови російської Ради безпеки Дмитра Медведєва, за яку йому потім довелося вибачатися:

"Здавалося б, хто такий Медведєв для Трампа? Меланхолічний нікчема. Але ця репліка його зачепила. Це його тригер. І Володимир Зеленський це прекрасно зрозумів. У Гаазі на зустрічі з виробниками зброї він прямо сказав: зверніть увагу, як Кремль відреагував на удари - не протестом, а новими амбіціями. І це було правильне натискання на правильну кнопку".

Трамп змусив Медведєва виправдовуватися

Як відомо, у війні на Близькому Сході Російська Федерація підтримує Іран, виступаючи проти дій Ізраїлю та Сполучених Штатів Америки.

Відео дня

Москва вразила політиків нахабністю заяв про неприпустимість атак на суверенну країну, оскільки сама систематично порушує Статут Організації Об'єднаних Націй.

Нещодавно експрезидент Росії Медведєв заявив, що Вашингтон дарма атакував іранські ядерні об'єкти. За його словами, результати ударів були "незначними", а низка країн нібито готові передати Тегерану свій ядерний боєкомплект.

Трамп дуже емоційно відреагував на цю заяву. Він написав у мережі, що не можна недбало говорити про ядерну зброю. Після цього Медведєв почав запевняти, що Росія не мала наміру передавати Ірану таке озброєння.

Вас також можуть зацікавити новини: