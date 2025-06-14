Сенатор Ліндсі Грем заявив, що Ізраїль захищає своє існування, тоді як РФ варварськи вторгається до сусідньої країни.

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем прокоментував реакцію російських органів влади на ізраїльську атаку по Ірану. Відповідний його допис з’явився у мережі Х.

Як відомо, російське МЗС 13 червня обурилося "неспровокованими військовими ударами по суверенній державі-члену ООН, її громадянах, сплячих мирних містах та об'єктах ядерно-енергетичної інфраструктури", а російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія "засуджує" дії Ізраїлю, які, за його словами, порушують Статут ООН і міжнародне право.

"Те, що Путінська Росія надає юридичні консультації щодо застосування сили, виглядає трохи цинічно навіть для росіян. Ізраїль захищає своє існування. Росія вдається до варварського вторгнення до сусідньої країни", - зазначив Грем.

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Також сенатор звернувся окремо до Китаю та Індії, попередивши їх, що якщо вони продовжуватимуть підтримувати "військову машину Путіна", їм не буде кого звинувачувати, крім себе.

Протистояння Ізраїлю та Ірану: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, Ізраїль ліквідував вісьмох ключових генералів Ірану. За даними ЗМІ, внаслідок масштабних ізраїльських ударів загинули високопоставлені командири КВІР та керівництва збройних сил Ірану. Це один з найсерйозніших ударів по воєнному командуванню Ісламської Республіки за останні десятиліття.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що загострення між Ізраїлем та Іраном має як негативні фактори - як-от зростання цін нафту, так і позитивні - можливість зменшення військової допомоги від Ірану для Росії. Також, за його словами, безумовно, наслідком, коли загострюється ситуація на Близькому Сході, є збільшення допомоги Ізраїлю з боку США.

Також аналітики Інституту вивчення війни вважають, що зростання цін на нафту після ізраїльських ударів по Ірану може збільшити доходи Росії від продажу нафти і поліпшити здатність Росії підтримувати свої військові зусилля.

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