Американський президент звернув увагу на його заяву.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп дорікнув заступнику голови російської Ради безпеки Дмитру Медведєву за його недбалі слова про ядерну зброю.

Днями колишній президент Росії засудив вступ Америки у війну на Близькому Сході, назвав наслідки ударів по іранській критичній інфраструктурі ядерного циклу "незначними". За його словами, проти дій Ізраїлю та США виступає абсолютна більшість країн світу, а деякі з них "готові безпосередньо поставити Ірану свій ядерний боєкомплект".

Сьогодні Трамп опублікував в своїй соціальній мережі Truth Social допис, присвячений останній заяві Медведєва про ядерну зброю. Він також зазначив, що американські атомні підводні човни "на 20 років випереджають інших" і є найсмертоноснішою зброю з коли-небудь побудованих. За словами президента США, всі 30 випущених "Томагавків" влучили у цілі:

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"Чи чув я, як колишній президент Росії Дмітрій Мєдвєдєв, недбало кидаючись словом на букву "Я" (ядерний!), сказав, що він та інші країни постачатимуть ядерні боєголовки до Ірану? Чи справді він так сказав, чи це лише плід моєї уяви? Якщо це дійсно так, і якщо це підтвердиться, будь ласка, повідомте мені про це негайно До слова на букву "Я" не можна ставитися так недбало. Напевно, тому Путін - "БОС".

Згодом Медведєв виправдався за свої слова, зазначивши, що засуджує американський удар США по Ірану, однак його країна не збирається передавати Тегерану ядерну зброю.

"Тому що, на відміну від Ізраїлю, ми є учасниками Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Я прекрасно розумію, до чого це може призвести - я сам курирував наші ядерні сили, будучи президентом. Але інші країни можуть піти на це - саме про це і йшлося. І вже точно не варто мірятися кількістю ядерних боєголовок. Тим паче що договір СНО-III, який я колись підписав з американським президентом, усе ще діє - поки що. Питання в тому, що буде далі?" - написав він у X.

Реакція Росії на вступ США у війну

Як повідомляв УНІАН, 22 червня американська авіація вдарила по трьох іранських ядерних об’єктах, використавши стратегічні бомбардувальники B-2 та крилаті ракети "Томагавк".

Ця операція стала першою прямою військовою акцією США проти Ірану. Президент Дональд Трамп охарактеризував її як "надзвичайно успішну" та підкреслив, що всі літаки благополучно повернулися на базу.

Росія підтримує Іран як союзника у регіоні. Москва виступила на боці Тегерану у війні з Ізраїлем, тож згодом засудила і дії Сполучених Штатів Америки.

Міністерство закордонних справ РФ заявило, що ракетно-бомбові удари по території суверенної держави грубо порушують міжнародне право, статут ООН та резолюції Ради безпеки ООН, "якими б аргументами вони не підкріплювались".

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