Після візиту на Близький Схід американський лідер оголосив, що йому час повертатися додому.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з правителем РФ Володимиром Путіним, як тільки сторони зможуть організувати цю зустріч.

Як повідомляє Clash Report, Цей коментар пролунав через день після того, як президент США заявив, що вирішення війни в Україні неодмінно відбудеться після його зустрічі з російським диктатором.

"Побачимо, що буде з Росією та Україною. А тепер час повертатися додому... Я зустрінуся з Путіним, як тільки ми зможемо це організувати. Ми збираємося це зробити. Ми повинні це зробити", - сказав Трамп під час візиту на Близький Схід.

Відео дня

Трамп заявив, що "світ стане набагато безпечнішим протягом 2-3 тижнів".

Також він додав, що США "дивляться на Газу" та хочуть подбати про тих, хто там голодує.

Що передувало

Як повідомляв раніше УНІАН, напередодні очільник делегації РФ зробив заяву, що з 10 ранку 16 травня представники Росії чекатимуть на делегацію України. "Делегація прибула сьогодні за дорученням президента до Стамбула для проведення прямих двосторонніх – без попередніх умов – переговорів з Україною", – заявив Мединський і додав, що представники РФ провели "дуже плідну" зустріч з очільником МЗС Туреччини Хаканом Фіданом.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що він не очікує прориву у переговорному процесі щодо війни РФ проти України до того, як президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та правитель РФ Володимир Путін зустрінуться "обличчям до обличчя". При цьому він зауважив, що в пʼятницю, 16 травня, планує зустрітися з українською делегацією, яка поїхала на переговори, та міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

Bloomberg пише, що надії на припинення бойових дій в Україні похитнулися після того, як правитель РФ Володимир Путін не полетів у Стамбул та відправив на перемовини делегацію нижчого рівня.

Вас також можуть зацікавити новини: