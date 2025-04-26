Трамп допустив зустріч із Зеленським в Римі

Обидва лідери прибули до італійської столиці для прощання з Папою Римським Франциском.

Президент США Дональд Трамп не виключив, що може зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським під час візиту до Риму на похорон Папи Римського Франциска.

"Я зустрічатимуся з італійцями, з вашим прем'єр-міністром", - сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналістів напередодні візиту до Риму, передає DW.

На уточнювальне питання італійської преси про те, чи відбудеться зустріч Трампа із Зеленським у Римі, американський президент відповів: "Це можливо".

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Похорон Папи Франциска - світові лідери їдуть в Рим

21 квітня зранку стало відомо про смерть Папи Римського Франциска. Він пішов з життя у 88 років. Як повідомив Ватикан, причиною смерті став інсульт і незворотня серцева недостатность.

22 квітня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що він візьме участь у похороні Папи Римського Франциска, який відбудеться в суботу, 26 квітня.

Також відомо, що президент України Володимир Зеленський планує здійснити візит до Риму і Ватикану для участі в церемонії прощання з Папою Римським Франциском.

У Рим вже прибув президент США Дональд Трамп у супроводі дружини Меланії. За даними ЗМІ, Київ звернувся до Рима та інших партнерів із проханням провести саміт щодо України, коли лідери низки держав приїдуть на похорон Папи Римського.

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