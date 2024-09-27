Зустріч заплановано на 16:45 за Києвом.

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що говоритиме з українським лідером Володимиром Зеленським про припинення війни.

Журналісти запитали політика, що він скаже президенту України під час сьогоднішньої зустрічі. "Давайте доб'ємося миру. Нам потрібен мир! Нам треба покінчити зі смертями та руйнуваннями. Ви так не думаєте? Хіба це буде погано?" - відповів Трамп.

Також його спитали, чи вважає він, що Київ має поступитися власними територіями для зікінчення повномасштабної війни. Трамп сказав так: "Подивимося, як буде. Подивимося".

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Зустріч Трампа та Зеленського

Як відомо, колишній президент Сполучених Штатів Америки постійно обіцяє, що зможе закінчити війну в Україні всього за 24 години. Раніше Зеленський запрошував його відвідати Київ, однак той так і не здійснив візит.

Останнім часом риторика Трампа щодо війни в Україні стала більш жорсткою. Днями він пообіцяв вивести США з цього протистояння.

Відомо, що політики мають зустрітися у Нью-Йорку, зустріч заплановано на 16:45 за Києвом. Раніше Трамп опублікував у мережі лист, який написав йому Володимир Зеленський. У ньому президент закликає зустрітися, щоб обговорити справедливе закінчення війни

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