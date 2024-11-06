'Є корисна для нас риса': Медведєв зрадів через перемогу Трампа

Опальний політик впевнений, що Трампа змусять виділити гроші на підтримку України, але питання у тому, які це будуть суми.

Заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв прокоментував перемогу республіканця Дональда Трампа на виборах президента США.

Поки світові лідери вітають 47-го президента США з перемогою, Медведєв у Telegram викотив думку про "про впертого Трампа".

"У Трампа є одна корисна для нас риса: як бізнесмен до мозку кісток, він смертельно не любить витрачати гроші на різних прихильників і приживалок – на дурних союзників, на погані благодійні проєкти та на ненажерливі міжнародні організації. Токсична бандерівська Україна у цьому ж ряду", - заявив Медведєв.

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Він впевнений, що Трампа змусять виділити гроші на підтримку України, але питання у тому, які це будуть суми. Медведєв назвав нового американського президента упертим, "але система сильніша".

Дональд Трамп переміг на виборах у США

Республіканець Дональд Трамп вдруге повернеться у Білий дім, набравши необхідну для перемоги кількість голосів виборників, пише The Hill.

Ця перемога робить його першим президентом із часів Гровера Клівленда, який зміг виграти другий термін після перерви. Кампанія 2024 року була насиченою подіями, зокрема через судові процеси проти Трампа, спроби на його життя та заміну демократичного кандидата: Джо Байдена замінила Камала Гарріс.

За кілька годин Дональд Трамп оголосив про перемогу на президентських виборах у США під час звернення до своїх прихильників у Флориді.

Під час своєї промови перед виборцями Трамп заявив, що збирається завершити усі війни, зокрема й в Україні.

"Більше жодних воєн під час моєї каденції. Я збираюся зупинити війну. За 4 роки моєї каденції війни не було. Крім того, ми перемогли ІДІЛ", - заявив Трамп під час виступу у Флориді.

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