За словами Трампа, у його адміністрації були "дуже хороші зустрічі щодо України та Росії".

Президент США Дональд Трамп заявив, що існують "дуже хороші" шанси на те, що Україна та Росія можуть укласти певну "мирну угоду" вже цього тижня. Таку заяву американський лідер зробив під час спілкування з журналістами на великодньому заході в Білому домі 21 квітня.

За словами Трампа, його адміністрація мала "дуже хороші зустрічі щодо України та Росії". Він пообіцяв оголосити повні деталі цих обговорень протягом наступних трьох днів.

Також Трамп відповів на запитання журналіста про те, чи можливе укладення мирної угоди між Україною і Росією цього тижня. Він підкреслив, що це можливо.

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"Є дуже хороші шанси на це (укладення угоди - УНІАН)", - сказав президент США.

Ба більше, у своїй соцмережі Truth Social Трамп у неділю, 20 квітня, заявив про те, що він сподівається на укладення угоди між Україною і РФ цього тижня.

"Сподіваюся, Росія і Україна укладуть угоду цього тижня. Обидві сторони почнуть вести бізнес зі Сполученими Штатами Америки, які процвітають, і зароблять статки", - написав він.

Реакція Кремля на плани Трампа досягти перемир'я вже цього тижня

Раніше прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія "відкрита" до пошуку врегулювання війни в Україні, проте поки що не готова позначити будь-які часові рамки. Він додав, що російський лідер Володимир Путін "залишається відкритим до переговорів щодо мирного українського врегулювання".

Також Пєсков висловився щодо можливого членства України в НАТО. За його словами, це "становило б загрозу для національних інтересів РФ", і є однією з першопричин конфлікту.

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