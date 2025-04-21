У Кремлі не готові озвучити будь-які часові рамки.

Росія "відкрита" до пошуку врегулювання війни в Україні, проте поки що не готова позначити будь-які часові рамки. Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи заяву президента США Дональда Трампа про можливість досягти мирної угоди вже цього тижня.

Пєсков, якого цитують російські ЗМІ, заявив, що російський лідер Володимир Путін "залишається відкритим до переговорів щодо мирного українського врегулювання". При цьому, за його словами, Кремль поки що не готовий говорити про часові рамки вирішення цього питання.

Він зазначив, що Росія і США працюють над питанням завершення війни, і в Москві сподіваються, "що це дасть результати". Водночас Пєсков заявив, що пошук шляхів врегулювання не може відбуватися публічно, "до будь-яких знеособлених вкидів щодо цієї теми потрібно ставитися акуратно".

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Також Пєсков висловився щодо можливого членства України в НАТО. За його словами, це "становило б загрозу для національних інтересів РФ", і є однією з першопричин конфлікту.

Він також заявив, що "великоднє перемир'я" було ініціативою Путіна і Кремль надасть усім зацікавленим сторонам "всі дані про факти порушення перемир'я з боку ЗСУ".

США склали план щодо завершення війни в Україні

Раніше ЗМІ писали, що представники США в Парижі передали українській владі та європейським союзникам конфіденційний документ із планом врегулювання російсько-української війни. У ньому, зокрема, передбачено визнання Криму російським і відмову Києва від вступу до НАТО.

Крім того, територію навколо Запорізької атомної електростанції пропонують зробити нейтральною - вона могла б перебувати під контролем США.

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