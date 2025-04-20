Обіцянка Трампа повернути мир за 24 години поступово перетворилася на обіцянку вийти з переговорів, якщо все не буде так, як він хоче.

Українські біженці продовжують пильно стежити за ситуацією у війні, вони не задоволені тим, як США ведуть переговори про мир в Україні. Про це пише The Telegraph.

"Мій день починається з новин і закінчується ними. Моя сім’я все ще живе в Харкові, де вони майже щодня стикаються з бомбардуваннями", - розповіла виданню 37-річна харків'янка Євгенія Шимширян, яка вже три роки мешкає у Лондоні.

Окрім самої війни, як триває, українців за кордоном засмучує те, як президент США веде свою політику щодо закінчення конфлікту. Якщо колись він обіцяв покласти край війні за 24 години, то тепер вже погрожує самоусунутися з цього процесу.

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Опитування, проведене гуманітарною агенцією World Jewish Relief, показало, що 85% українських біженців у Великій Британії незадоволені поточним перебігом мирних переговорів.

"Жахливо, що Трамп знову нормалізував Путіна, і це для мене боляче. Раніше з Путіним ніхто не хотів говорити, а тепер йому дзвонить президент США, посилає урядовців поговорити, потиснути руки", - каже пані Шимширян.

З нею погоджується 50-річний львів'янин Матвій Смирнов, який зараз проживає в Лондоні. Переговори під проводом США він назвав "катастрофою".

"Найстрашніше в цьому те, що команда (США) обрана для переговорів від нашого імені — я не довіряю їм, тому що Трамп і його адміністрація, здавається, упустили суть", — сказав він The Telegraph.

Переговори щодо миру в Україні

Як писав УНІАН, у п'ятницю держсекретар США Марко Рубіо поскаржився на відсутність прогресу у мирних переговорах щодо війни в Україні і заявив, що Америка може переключити свою увагу на інші проблему. Того ж дня слова свого підлеглого підтвердив і особисто Дональд Трамп.

Серед очевидних причин невдачі мирних переговорів експерти та оглядачі називають повну некомпетентність команди Трампа. Наприклад, головним переговоником США з Росією є Стів Віткофф, який взагалі не має дипломатичного досвіду і ніколи не працював на високих державних посадах. Він потрапив у Білий дім виключно через багаторічну дружбу з Трампом. Ймовірно, Віткофф просто не розуміє реалій російсько-української війни та вірить Путіну на слово, кажуть оглядачі.

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