Президент США "спокушає" канадців відсутністю "штучного кордону".

Президент США Дональд Трамп закликав канадців обрати політика, який зможе забезпечити, щоб країна стала "51-м американським штатом". Відповідну заяву в день дострокових парламентських виборів у Канаді він опублікував у Truth Social.

Американський лідер побажав канадцям "успіху" з обранням людини, яка знизить податки вдвічі, збільшить військову міць і "компанії з нульовими тарифами або податками".

"Більше не буде штучного кордону, який було проведено багато років тому. Подивіться, якими прекрасними можуть бути ці простори. Вільний доступ без кордонів. Суцільний позитив, жодного негативу. Так і має бути", - сказав Трамп.

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Він укотре заявив, що США не будуть "субсидіювати Канаду на сотні мільйонів доларів", оскільки не бачать сенсу цього робити, якщо країна не стане 51-м американським штатом.

Погіршення відносин між Канадою і США

Як писав УНІАН, президент США Дональд Трамп запровадив високі тарифи на імпорт, що викликало різку критику, зокрема, з боку Канади.

У Міністерстві закордонних справ країни заявили, що Трамп продемонстрував зневагу до головних торговельних партнерів і назавжди зіпсував відносини. За словами глави МЗС Канади Мелані Жолі, відносини її країни зі США ніколи не будуть колишніми.

Пізніше в Канаді Трампа назвали "злісним самозакоханим слимаком". Член Нової демократичної партії Канади Чарлі Ангус різко розкритикував американського лідера за його опозицію до "рівності та інклюзії". Політик наголосив, що канадці завжди відстоюватимуть верховенство права.

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