Канадський політик вважає, що саме Трамп змусив канадців відкинути всі розбіжності й почати відстоювати верховенство права і демократію.

Канадський депутат, член Нової демократичної партії Чарлі Ангус подякував президенту США Дональду Трампу за зусилля для об’єднання канадців та розкритикував американського лідера за його політику. Про це він сказав у подкасті MeidasTouch, пише The Daily Beast.

"Дональде Трампе, я скажу це один раз і, можливо, ніколи більше цього не скажу: я хочу подякувати вам. Я хочу подякувати вам за те, що ви об’єднали Канаду. Потрібен був такий злий самозакоханий слимак, як ти, щоб змусити нас відкинути всі наші розбіжності - усі наші регіональні суперечки, усі наші занепокоєння одне одним - і зрозуміти, що ми насправді повинні відстоювати щось краще: відстоювати верховенство права, демократію, порядність", - висловився Ангус.

Політик розкритикував Трампа за його опозицію до "рівності та інклюзії", наголосивши, що Канада завжди буде країною справедливості, рівності та інклюзії і що канадці завжди відстоюватимуть верховенство права.

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Видання розповіло, що після заяв Трампа про те, що Канада може стати "51-м штатом" США, багато канадців канадців, які живуть у США, почали продавати свою власність у Штатах і повертатися додому, не бажаючи жити у країні, лідер якої робить заяви про анексію їхньої країни.

Також, ідеться в матеріалі, прем’єр-міністр Канади Марк Карні чітко дав зрозуміти, що тарифи Трампа та хаос, який вони створюють на світових ринках, зіпсували відносини Канади і США до межі неповернення.

Тим часом, зазначається, Трамп відмовився від своїх попередніх заяв про захоплення Канади Сполученими Штатами, заявивши журналістам на борту Air Force One наприкінці минулого місяця, що США не потрібні деревина та інші ресурси з Канади, мовляв, він вірить, що "буде золотий вік Америки".

Відносини США і Канади: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, після того як Трамп запровадив високі тарифи на імпорт у США, в МЗС Канади заявили, що він продемонстрував зневагу до головних торговельних партнерів і назавжди зіпсував відносини з цією країною. "Ми знаємо, що відносини ніколи не будуть колишніми. Це моє послання європейцям: відносини зі США ніколи не будуть колишніми", - сказала міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Також у відповідь Канада запровадила дзеркальні мита проти США, зокрема проти імпорту автомобілів. Крім того, уряд Канади ввів спеціальну систему ремісії для автовиробників, яка покликана заохотити інвестиції в автопромисловість у самій Канаді, зберегти робочі місця та підтримати національне виробництво.

Свою першу розмову із прем’єр-міністром Канади Марком Карні, яка відбулася наприкінці березня, Трамп назвав "надзвичайно продуктивною" та наголосив, що погоджується з "з багатьма речами". Він анонсував свою зустріч із Карні "відразу після майбутніх виборів у Канаді".

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