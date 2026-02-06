Три висновки з мирних переговорів щодо України: WSJ розкрив проблеми

Хоча переговори ледве вирішують ключові питання, що стосуються Донбасу, але обмін військовополоненими все ж відбувся.

Українські, американські та російські переговірники завершили дводенні переговори в Абу-Дабі, не досягнувши практично жодного прогресу в найскладнішому питанні – щодо контролю над територіями Донбасу.

Як йдеться в матеріалі The Wall Street Journal (WSJ), прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що ще дуже рано оцінювати підсумки переговорів. А спецпосланець США Стів Віткофф сказав, що очікує прогресу найближчим часом.

Відео дня

WSJ зазначив, що за відсутності прориву з головного питання, сторони зосередилися на будь-яких практичних кроках, за якими могли домогтися узгодження.

Обмін військовополоненими

Україна і РФ вперше в цьому році обмінялися 314 військовополоненими після чергового раунду тристоронніх переговорів в Абу-Дабі.

"За час війни обмін полоненими був одним з небагатьох питань, щодо яких обидві сторони змогли домовитися", - зазначило видання.

Як забезпечити роботу режиму припинення вогню

Українська сторона заявила, що більша частина 2-денних обговорень була присвячена тому, як реалізувати угоду про припинення вогню, наприклад, як відстежувати порушення.

"Ймовірно, це виявиться складним", - констатувало видання.

Незначний прогрес з найпроблемнішого питання

Видання зазначило, що найголовнішим каменем спотикання залишається питання контролю над українськими землями.

Україна зазначає, що оптимально було б залишитися вздовж нинішньої лінії зіткнення на Донбасі. Українська влада зазначила, що не має морального чи юридичного права віддавати Росії Донбас і що виведення військ для створення демілітаризованої зони вимагатиме таких же кроків від РФ.

Переговори в ОАЕ

Вчора спецпредставник США Стів Віткофф розповів про підсумки дводенних переговорів в Абу-Дабі, назвавши їх "конструктивними". Він сказав, що на переговорах обговорювали механізми реалізації режиму припинення вогню і способи моніторингу припинення бойових дій.

Також вчора, коментуючи переговорний процес, нардеп від "Слуги народу", голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко заявив, що українська делегація на переговорах в ОАЕ переслідувала дві цілі. Нардеп сказав, що за допомогою таких зустрічей Україна намагається утримати президента США Дональда Трампа в переговорному процесі.

Вас також можуть зацікавити новини: