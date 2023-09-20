Він закликає екс-президента Штатів озвучити його публічно.

Президент України Володимир Зеленський закликав екс-лідера США Дональда Трампа публічно поділитися своїми мирними планами, якщо він знає, як закінчити війну з Росією.

В інтерв'ю CNN президент сказав, що для України будь-який мирний план, який передбачає відмову від окупованих територій, неприйнятний. "Тому (якщо) ідея полягає в тому, щоб забрати частину нашої території і віддати Путіну, то це не формула миру", - сказав Зеленський.

Також журналіст запитав його про ставлення до тих, хто скептично ставиться до пропозиції збільшити фінансування України. Президент сказав, що тим, хто не бачив війну зблизька, важко порівнювати внутрішні проблеми з екзистенціальною загрозою, що стоїть перед країною, на яку напали.

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"Мирний план" Трампа: що відомо

Нагадаємо, колишній президент Сполучених Штатів Америки обіцяв, що зможе закінчити війну в Україні всього за 24 години і "завадить Третій світовій війні", якщо переможе на виборах.

У недавньому інтерв'ю він сказав, що не розповість деталі свого плану, щоб "не втратити козирі". При цьому він переконаний, що зможе посадити Володимира Зеленського і Путіна за стіл переговорів для укладення "справедливої угоди".

На початку повномасштабної війни Трамп захоплювався путінським "геніальним актом", а також говорив, що Україна повинна була відмовитися від Криму або прагнення до НАТО.

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