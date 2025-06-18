Прем'єр-міністр Індії сказав про це у розмові із президентом США.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді у розмові із президентом США Дональдом Трампом заперечив, що припинення вогню між Індією та Пакистаном відбулося за посередництва США. Про це повідомляє Reuters.

Як відомо, у травні Трамп заявляв, що Індія і Пакистан погодилися на припинення вогню завдяки переговорам, проведеним за посередництва США, і що воєнні дії припинилися після того, як очільник Білого дому закликав країни зосередитися на торгівлі, а не на війні.

У матеріалі йдеться, що у вівторок Трамп і Моді на полях саміту G7 у Канаді змогли провести телефонну розмову вперше після того, як відбувся конфлікт між Індією і Пакистаном.

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"Прем’єр-міністр Моді чітко заявив президенту Трампу, що протягом цього періоду не було жодних розмов на такі теми, як торговельна угода між Індією та США чи посередництво США між Індією та Пакистаном. Переговори про припинення військових дій відбулися безпосередньо між Індією та Пакистаном через існуючі військові канали та за наполяганням Пакистану. Прем'єр-міністр Моді наголосив, що Індія не погоджувалася на посередництво в минулому і ніколи цього не робитиме", - цитує видання міністра закордонних справ Індії Вікрама Місрі.

За його словами, Моді і Трамп мали провести зустріч на полях саміту G7, але через ситуацію на Близькому Сході президент США покинув захід завчасно. Очільник МЗС Індії також повідомив, що Трамп пропонував Моді відвідати США після візиту в Канаду, але індійський лідер відмовився це зробити через заздалегідь узгоджений графік. Натомість Моді запросив Трампа в Індію на саміт лідерів групи QUAD, і очільник Білого дому це запрошення прийняв.

Конфлікт між Індією і Пакистаном: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, Індія заявила про початок військової операції "Сіндор", яка стала відповіддю на теракт в долині Байсаран, в результаті якого загинули 26 людей. У заяві зазначалося, що військові завдають удару по "терористичній інфраструктурі в Пакистані та окупованих Пакистаном Джамму та Кашмірі, звідки планували і спрямовували терористичні атаки проти Індії".

10 травня 2025 року Пакистан оголосив про масштабний військовий наступ на Індію. Пакистанські військові повідомили, що перед цим Індія випустила ракети по трьох авіабазах, включно з однією недалеко від столиці Ісламабада, але пакистанські ППО збили більшість із них. За словами, міністра інформації Пакистану, військова операція отримала назву "Операція Баньянун Марсус". Цей термін узятий з Корану і означає міцну, єдину структуру.

Уже цього ж дня Індія та Пакистан домовилися про повне припинення вогню. Як заявив президент США Трамп, це сталося за посередництва Вашингтона. "Після довгих нічних переговорів за посередництва Сполучених Штатів я радий повідомити, що Індія і Пакистан домовилися про повне і негайне припинення вогню. Вітаю обидві країни з використанням здорового глузду і великого розуму", - написав він тоді.

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