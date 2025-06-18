Саміт у Канаді підкреслив, що між лідерами існують фундаментальні розбіжності у ключових питаннях.

Саміт "Групи семи" (G7), який проходив на мальовничому гірському курорті в Альберті, несподівано перетворився на випробування для єдності провідних західних демократій. Причиною стала поведінка президента США Дональда Трампа, чиє рішення про достроковий від'їзд та розбіжності з іншими лідерами поставили під сумнів саму мету форуму, пише Bloomberg.

Під час невимушеного вечора в барі готелю, де зібралися лідери Великої Британії, Німеччини, Італії, Франції та Канади, обговорювались важливі питання — зокрема загострення на Близькому Сході. Однак приїзд Трампа вніс хаос у заплановані переговори, залишивши лідерів G7 гадати про справжні наміри американського президента.

"З приходом Трампа здатність G7 досягати спільної мети серйозно ослабла", — зазначив Метью Гудман, колишній помічник президента Обами.

Відео дня

Показовим став від'їзд Трампа ще до завершення саміту — президент заявив, що має "важливіші справи", водночас вступивши у словесну суперечку з Еммануелем Макроном через питання припинення вогню між Ізраїлем і Іраном. При цьому заяви США розмили остаточну позицію G7 щодо конфлікту, виключивши заклики до стриманості.

Проблеми проявились і в економічній площині. Трамп зірвав низку торгових переговорів, а пропозиція про повернення Росії або навіть залучення Китаю до складу G7 викликала настороженість з боку європейських партнерів.

Після того як Трамп достроково покинув Канаду, інші лідери G7 продовжили роботу без нього, узгодивши спільні заяви з питань штучного інтелекту, зміни клімату та імміграції. Це стало символічним моментом — альянс змушений переосмислювати своє майбутнє в умовах непередбачуваності з боку США.

"Лідери почали розуміти, що мають діяти самостійно, без гарантованої підтримки Вашингтона", — зауважив Дуг Редікер, колишній представник США у МВФ.

Хоча Трамп залишив по собі низку відкритих питань, саміт підтвердив готовність решти G7 шукати нові підходи до вирішення глобальних викликів — без залежності від одного лідера.

Саміт G7 у Канаді - підсумки

Як повідомляв УНІАН, саміт G7 у Кананаскісі, Канада, показав глибокі розбіжності між лідерами, насамперед через дії президента США Дональда Трампа. Зустріч завершилася без спільного підсумкового комюніке — замість цього шість країн оприлюднили шість окремих заяв із таких питань, як штучний інтелект, лісові пожежі, міграція, критичні мінерали, Ізраїль–Іран та квантові технології.

США заблокували більш рішучу заяву щодо війни в Україні та відмовилися підтримати додаткову військову допомогу. Натомість Канада оголосила про підтримку Києва на 2 мільярди канадських доларів.

Трамп раніше покинув саміт, пояснивши це необхідністю повернення до Вашингтона через кризу на Близькому Сході. Його від’їзд унеможливив зустрічі з лідерами Мексики, Індії та Бразилії.

Вас також можуть зацікавити новини: