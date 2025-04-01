Президент США не бачить швидких кроків до закінчення війни.

Президент США Дональд Трамп розчарований як у президенті України Володимирі Зеленському, так і в і кремлівському диктаторі Володимирі Путіні, заявила прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт.

Вона сказала це у відповідь на запитання про новий призов у Росії, де з 1 квітня збираються набрати 160 тисяч військовослужбовців в армію, передає Sky News.

"Я можу повторити, що сказав президент учора ввечері. Він розчарований обома лідерами цього конфлікту. Він хоче, щоб ця війна закінчилася. Люди помирають по обидва боки, і це відбувається занадто довго", - наголосила Левітт.

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Крім того, вона додала, що американська сторона продовжує взаємодію з Україною та РФ щодня.

Що ще нещодавно заявляв Дональд Трамп

Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп анонсував свої візити до трьох країн. За словами американського президента, окрім Саудівської Аравії, він відвідає ще Катар та Об'єднані Арабські Емірати.

"Минулого разу, коли я був у Саудівській Аравії, я поставив її першою в списку, тому що вони погодилися купити американських товарів на 450 мільярдів доларів, військових та інших. Я погодився зробити це знову, і вони погодилися витратити майже трильйон доларів грошей на наші американські компанії", - зазначив він.

Крім того, Трамп заявив, що членства України в НАТО не було в угоді щодо копалин. Він звинуватив президента України Володимира Зеленського в "спробі відмовитися" від угоди щодо копалин, яка, як очікується, буде узгоджена вже цього тижня.

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