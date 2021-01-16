За даними джерел, на військовій базі в передмісті Вашингтона відбудеться офіційна церемонія проводів президента.

Президент США Дональд Трамп відбуде з Вашингтона до Флориди вранці в середу, 20 січня, незадовго до інавгурації обраного президента Джо Байдена.

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Про це повідомляє «Голос Америки».

На об'єднаній військовій базі «Ендрюс» відбудеться церемонія проводів президента, розповіло джерело, обізнане з планами Трампа. При цьому він не побажав розкривати своє ім'я, оскільки офіційно про плани чинного очільника Білого дому поки що нічого не відомо. Розглядається можливість проведення урочистого заходу, що нагадує візит на державному рівні - з червоною килимовою доріжкою, церемонією виносу прапорів, військовим оркестром і салютом з 21 гармати.

Трамп раніше оголосив, що порушить багаторічну традицію і не буде присутній на інавгурації Байдена. Замість нього церемонію відвідає віце-президент Майк Пенс.

Трамп залишить Вашингтон через два тижні після того, як його прихильники, натхненні виступом президента на мітингу, 6 січня увірвалися в будівлю Капітолію.

Очікується, що разом з Трампом до Флориди поїде невелика група його помічників.

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Автор: Тамара Отовська