Політик хотів би, щоб йому не довелося робити кардинального вибору у болючому питанні війни.

Скандальний кандидат у президенти США Дональд Трамп ухилився від прямої відповіді на питання, чи продовжить він допомагати Україні зброєю, чи дозволить Путіну окупувати частину або всю Україну, якщо його знову оберуть президентом.

Як заявив Трамп в інтерв'ю Fox News, він сподівається, що цього не дійде. До того часу, поки він візьме на себе повноваження президента, пройде багато часу, більше дев’яти місяців - для війни і політики це "вічність".

Політик зазначив, що РФ має потужну армію, хоч українці і є дуже хоробрими. На його переконання, треба шукати компромісу шляхом переговорів.

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Також Трамп заявив, що питання війни в Україні є для нього дуже болючим. Він впевнений, що вторгнення не було б, якби він був президентом.

"Я дуже добре знав Путіна, у нас були добрі стосунки. Він би ніколи не зважився на широкомасштабне вторгнення, якби я був президентом. Якби у нас був справжній лідер, він (Путін - УНІАН) би ніколи цього не зробив. Пам'ятаєте, він не робив цього упродовж років, і не було ніякої реальної загрози, що він це зробить. Я говорив з Путіним, я казав: "Ти не можеш цього зробити". Якби я був президентом, всі ці люди жили б, всі ці гарні міста, старовинні тисячолітні куполи, золоті куполи, культуру неможливо замінити. Це жахлива ситуація", - заявив Трамп.

Трамп про Україну - останні заяви

Днями колишній президент США і один із претендентів на нове обрання на головну посаду у країні Дональд Трамп заговорив про вихід США з НАТО. При цьому одноосібно таке рішення президент США ухвалювати не може.

Тож якщо Трамп переможе і матиме ідею, щоб офіційно відкликати участь Америки у НАТО, йому доведеться чекати проміжних виборів до Сенату і Конгресу.

Також УНІАН повідомляв, що Трамп обізвав Байдена "ідіотом". У своїй промові він звинуватив нинішнього президента США в тому, що той не може гарантувати США безпеку, і також згадав про президента-диктатора Росії Володимира Путіна.

За його словами, президент РФ говорить про ядерну зброю, "тому що він знає, що президентом США є ідіот, з яким він може впоратися".

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