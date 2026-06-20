Трамп заявив, що Європі слід було б заплатити за зброю для України на суму $350 мільярдів

За словами Трампа, адміністрація Байдена навіть не вимагала від європейських країн оплачувати поставлене озброєння.

Європі слід було б заплатити за зброю на суму 350 млрд доларів, яку США передали Україні за часів колишнього американського лідера Джо Байдена, вважає чинний глава Білого дому Дональд Трамп. Про це пише Clash Report.

Виступаючи на базі "Ендрюс", він заявив, що адміністрація Байдена навіть не вимагала від європейських країн оплачувати поставлене озброєння, хоча, на його думку, вони "мали платити".

"Усе, що потрібно було зробити, - сказати європейцям: "Візьміть нашу армію, просто заплатіть нам, просто заплатіть нам". Ніхто не просив. Я запитав: чому ви не заплатили? "Нас ніхто не просив, сер". Я був із європейськими лідерами на вихідних. Я сказав: знаєте, ми дали вам 350, подумайте, 350 мільярдів доларів на літаки, усі види озброєння тощо", - додав Трамп.

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Президент США вважає, що в питанні укладення остаточної угоди "все буде добре" і "справа не дійде" до того, щоб США використовували інші важелі впливу на Іран.

"Пам’ятайте, якщо ми це зробимо, тоді раптом нафта не буде так швидко виходити через протоку, бо люди, у яких судна вартістю в мільярди доларів, не люблять ракет, що пролітають над ними, не люблять мін у воді. І зараз відбувається щось дивовижне, бо у нас найсильніша економіка, яка коли-небудь у нас була. До нашої країни надходить 19,2 трильйона доларів", - сказав Трамп.

Допомога для України

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що отримав позитивний сигнал від усієї "Великої сімки" та Трампа щодо питання зміцнення ППО України. За його словами, США вперше позитивно відреагували на ідею ліцензійного виробництва українських ракет.

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