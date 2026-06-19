Трамп пообіцяв повернутися до санкцій проти РФ та посилити допомогу Україні, - Зеленський

США вперше позитивно відреагували на ідею ліцензійного виробництва українських ракет, зазначив Зеленський.

Президент США Дональд Трамп заявив, що повернеться до санкційної політики щодо Росії. Це хороший сигнал. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Гондурасу Насрі Асфурою, передає кореспондент УНІАН.

За його словами, також отримано позитивний сигнал від всієї "Великої сімки" і Трампа в питанні посилення ППО України. За його словами, США вперше позитивно відреагували на ідею ліцензійного виробництва українських ракет.

"Ліцензії для виробництва наших ракет вперше сприймаються американською стороною позитивно. Раніше я передавав цю інформацію, ви знаєте, починаючи з адміністрації президента Байдена, але ми жодного разу не отримали нічого", - сказав Зеленський.

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Він додав, що відбудуться консультації та є сподівання, що буде позитивна відповідь і Україна отримає ліцензії.

Також Зеленський сказав, що Трамп пообіцяв повернутися до питання санкцій проти Росії, а також переконує, що допомога Україні триватиме.

"Нам будуть допомагати набагато більше. Це слова президента Трампа. Для того, щоб Путін зрозумів, що допомога не зупиниться і тому бажано йому зупинити війну. Подивимося на практиці, як все буде", - наголосив Зеленський.

США можуть відновити санкції проти російської нафти

Як повідомляв УНІАН, США не продовжили дію винятку щодо санкцій на російську нафту. Reuters повідомляв, що Міністерство фінансів США 17 червня не опублікувало рішення про продовження винятку із санкцій щодо російської нафти, яка транспортується морем.

Термін дії цього механізму завершився опівночі, однак президент США Дональда Трампа та представники його адміністрації не повідомили, чи буде відновлено санкційний режим.

Під час війни з Іраном адміністрація Трампа тимчасово послабила санкції щодо російської нафти, щоб допомогти вразливим економікам впоратися з енергетичною кризою. Ситуація може змінитися після того, як Вашингтон і Тегеран досягли меморандуму про взаєморозуміння щодо припинення конфлікту, що має сприяти поверненню нафти з Близького Сходу на світові ринки.

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