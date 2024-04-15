Доки агресори активно допомогають одне одному і координують зусилля, на Заході досі вважають події в Україні та Ізраїлі регіональними конфліктами.

Третя світова війна вже почалася, і російська агресія в Україні – частина цього. Однак наразі тільки агресори сприймають ці події серйозно, пише The Telegraph.

"Подобається нам це чи ні, але широка війна Росії в Україні є частиною світової війни. Світова війна, в якій квартет авторитарних держав протистоїть демократіям світу. Це Росія та союзники Росії – Китай, Іран та Північна Корея – проти України та її союзників. Це більшість західних демократій і, час від часу, Сполучені Штати", – йдеться у публікації.

Автор зауважує, що наразі тільки згадана четвірка автократій поводяться так, ніби війна справді є глобальною. Доки Захід не усвідомить те ж саме, Україна перебуватиме у невигідному становищі. Однак, якщо Захід усвідомить реальність, Росія може зазнати швидкої та тривалої поразки, яка стане уроком для решти, переконаний автор статті.

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The Telegraph зазначає, що Росія мобілізує своїх союзників, отримуючи, зокрема, "Шахеди" з Ірану, артилерійські снаряди від КНДР, промислові компоненти від Китаю, у той час як західний обиватель досі розглядає війну в Україні як регіональну суперечку двох воюючих держав.

"Найпотужніші автократії світу вже сприймають війну в Україні як війну світову. Вони підтримують Росію, щоб стверджувати силу таких країн, як Росія, щоб нападати, завойовувати та пригнічувати, коли і де вони захочуть. (...) Республіканці [США] блокують допомогу Україні з жовтня і частково захищають свій ізоляціонізм, стверджуючи, що війна в Україні стосується лише України. І що це не стосується Америки. Це точно не те, що бачать в Тегерані, Пхеньяні та Пекіні", – резюмує автор публікації.

Війна в Україні: глобальний аспект

Як писав УНІАН, напруженість між Україною та США посилюється через українські удари по російських НПЗ. Адміністрація Байдена вважає атаки на НПЗ Росії нерозважливими і здатними призвести до зростання цін. Це своєю чергою дратує українське керівництво.

Також ми розповідали, як Захід ганебно втрачає Африку, де Росія значно посилила своє присутність і отримала вплив на цілі регіони континенту.

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