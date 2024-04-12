Захід упевнено програє росіянам дипломатичну битву за Африку.

На тлі втрати Америкою свого міжнародного авторитету Росія відправила групу своїх військовослужбовців до африканської держави Нігер. Менше місяця тому місцева хунта оголосила про розірвання військових угод зі США.

У відео, яке показали по нігерійському державному телебаченню, двоє солдатів у російській військовій формі заявили, що вони будуть тренувати місцевих військових. Також вони стверджують, що привезли військове обладнання для армії Нігеру, зокрема системи ППО.

У цьому ж репортажі нігерійського телебачення було сказано, що російський диктатор Володимир Путін ще 26 березня провів телефонну розмову з лідером хунти генералом Абдурахманом Чіані і обговорив розширення їхньої співпраці, зокрема у військовій сфері.

Як пише Washington Post, до військового перевороту влітку минулого року Нігер був одним з головних союзників Заходу у цій частині Африки. Як і в інших сусідніх країнах, де останніми роками сталися аналогічні перевороти, хунта звинувативала скинутий демократичний уряд в нездатності протистояти загрозі ісламського тероризму, який є великою проблемою для регіону.

Прибуття російських солдатів до Нігеру є частиною тривалої тенденції. У сусідньому Малі вже дислоковано більше 1000 російських солдатів та найманців, до Буркіна-Фасо російські інструктори прибули на початку цього року. Місцеві хунти та самі росіяни декларують, що мета їхньої співпраці - саме боротьба з ісламістами.

Досі США мали у Нігері близько 1000 своїх військовослужбовців і велику базу безпілотників. Генерал Майкл Е. Ленглі, який очолює військові операції США в Африці, сказав, що база була ключовою для "активного спостереження та попередження" у боротьбі з ісламістами.

Після того, як нігерійська хунта оголосила про розірвання договорів зі США, жодних офіційних заяв про плани виведення американських військ з країни не було. За даними ЗМІ, зараз американські дипломати намагаються домовитися з хунтою про умови подальшого існування бази.

Росія підгрібає під себе Африку

Як писав УНІАН, Росія демонструє вражаючі успіхи у дипломатичній битві за вплив у Сахелі – тропічній частині Африки на південь від Сахари. Зазначається, що правителі, зокрема, Нігеру стали розбірливими, коли справа стосується іноземних гостей. Наприклад, у березні там знехтували високопоставленою американською делегацією.

Також ми розповідали, що ПВК "Вагнер" знову почала вербувати найманців в Африку – вперше після смерті Пригожина. Набір найманців для роботи в Африці було припинено в березні 2023 року через формування груп для участі у війні з Україною.

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