На тлі втрати Америкою свого міжнародного авторитету Росія відправила групу своїх військовослужбовців до африканської держави Нігер. Менше місяця тому місцева хунта оголосила про розірвання військових угод зі США.
У відео, яке показали по нігерійському державному телебаченню, двоє солдатів у російській військовій формі заявили, що вони будуть тренувати місцевих військових. Також вони стверджують, що привезли військове обладнання для армії Нігеру, зокрема системи ППО.
У цьому ж репортажі нігерійського телебачення було сказано, що російський диктатор Володимир Путін ще 26 березня провів телефонну розмову з лідером хунти генералом Абдурахманом Чіані і обговорив розширення їхньої співпраці, зокрема у військовій сфері.
Як пише Washington Post, до військового перевороту влітку минулого року Нігер був одним з головних союзників Заходу у цій частині Африки. Як і в інших сусідніх країнах, де останніми роками сталися аналогічні перевороти, хунта звинувативала скинутий демократичний уряд в нездатності протистояти загрозі ісламського тероризму, який є великою проблемою для регіону.
Прибуття російських солдатів до Нігеру є частиною тривалої тенденції. У сусідньому Малі вже дислоковано більше 1000 російських солдатів та найманців, до Буркіна-Фасо російські інструктори прибули на початку цього року. Місцеві хунти та самі росіяни декларують, що мета їхньої співпраці - саме боротьба з ісламістами.
Досі США мали у Нігері близько 1000 своїх військовослужбовців і велику базу безпілотників. Генерал Майкл Е. Ленглі, який очолює військові операції США в Африці, сказав, що база була ключовою для "активного спостереження та попередження" у боротьбі з ісламістами.
Після того, як нігерійська хунта оголосила про розірвання договорів зі США, жодних офіційних заяв про плани виведення американських військ з країни не було. За даними ЗМІ, зараз американські дипломати намагаються домовитися з хунтою про умови подальшого існування бази.
Росія підгрібає під себе Африку
Як писав УНІАН, Росія демонструє вражаючі успіхи у дипломатичній битві за вплив у Сахелі – тропічній частині Африки на південь від Сахари. Зазначається, що правителі, зокрема, Нігеру стали розбірливими, коли справа стосується іноземних гостей. Наприклад, у березні там знехтували високопоставленою американською делегацією.
Також ми розповідали, що ПВК "Вагнер" знову почала вербувати найманців в Африку – вперше після смерті Пригожина. Набір найманців для роботи в Африці було припинено в березні 2023 року через формування груп для участі у війні з Україною.