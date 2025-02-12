До демократів, які виступили проти цього призначення, доєднався і республіканець Мітч Макконелл.

Сенат Сполучених Штатів Америки проголосував за призначення директоркою Національною розвідки країни Тулсі Габбард. На цій посаді вона контролюватиме 18 розвідувальних служб з бюджетом близько $100 млрд і буде головним радником президента Дональда Трампа з питань розвідки.

Як повідомляє CNN, кандидатуру Габбард підтримали 52 сенатори, 48 голосували проти. Примітно, що до демократів, які виступили проти цього призначення, доєднався і республіканець. Йдеться про сенатора Мітча Макконнелла.

"Нація не повинна турбуватися про те, що оцінки розвідки, які отримує президент, заплямовані директором Національної розвідки з історією тривожних помилок у судженнях", – заявив сенатор.

Відео дня

Під час голосування кілька сенаторів-республіканців висловили занепокоєння з приводу недостатньої підтримки України з боку Тулсі Габбард. Питання викликала і її мінлива позиція щодо розділу 702 Закону США про нагляд за зовнішньою розвідкою, який є ключовим інструментом нагляду і безпеки. Крім того, у 2017 році вона зустрічалася із сирійським диктатором Башаром Асадом та підтримувала у минулому Едварда Сноудена.

На слуханнях Габбард заявила, що не є "маріонеткою Путіна" чи Асада і зберігає вірність Сполученим Штатам.

Тулсі Габбард: заяви про Україну

Протягом останніх років Тулсі Габбард неодноразово робила заяви проти продовження надання допомоги Україні, яка бореться з російською агресією. Крім того, у війні вона звинувачувала саме США, говорячи, що Штати багато років "провокували" Росію. Вона також відзначилася заявою про те, що "правляча еліта Вашингтона руками українців хоче вбити якомога більше росіян".

До того ж, Тулсі Габбард підспівувала російській пропаганді та неодноразово зʼявлялася на етерах прокремлівських телеканалів. Зокрема, вона говорила про нібито наявність біолабораторій в Україні.

Примітно, що наприкінці січня 2025 року Габбард різко змінила свою позицію. На слуханнях щодо її затвердження вона заявила, що Росія є стратегічним конкурентом США, а війну проти України розвʼязав Путін.

Вас також можуть зацікавити новини: