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В Багдаді сьогодні ввечері обстріляли американське посольство.

Як повідомляє Deutsche Welle, поблизу посольства США впали щонайменше три ракети. Ще дві потрапили в житлові квартали.

За даними місцевих ЗМІ, по посольству були випущені ракети з установок залпового вогню типу «Катюша».

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Системам ППО вдалося збити ракети, які впали в межах «зеленої зони» Багдада, де розташовані дипломатичні місії та урядові установи. Сили безпеки Іраку ведуть пошуки установок, з яких було здійснено пуск ракет. Поблизу посольства виставлено кордони силовиків.

Було заявлено, що в результаті нападів завдано матеріальної шкоди, але жертв немає.

Обстріл посольства США в Багдаді: відео

Зазначається, що це вже третій напад на американські військові та дипломатичні об'єкти в Іраку за останній час. 17 листопада ракетами обстріляли посольство США в Багдаді та різні частини міста, в результаті чого загинула одна жінка.

10 грудня два конвої, що перевозили матеріально-технічне обладнання для коаліції під проводом США, було підірвано придорожніми бомбами.

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Автор: Тамара Отовська