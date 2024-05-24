У Білорусь прилетів літак Януковича, - 'Гаюн'

Востаннє Янукович був у Білорусі у березні 2022 року.

У Білорусь прилетів літак колишнього українського президента-втівкача Віктора Януковича.

Як повідомляє моніторинговий проект "Беларускі Гаюн" з посиланням на власні джерела, о 12:50 в аеропорту Гомель приземлився літак Dassault Falcon 900C - бортивий номер RA-09617. За даними спостерігачів, цей борт належить Януковичу.

"Востаннє Янукович був у Білорусі у березні 2022 року", - пише проект. Відео дня

Путін полетів у Білорусь - що відомо

Як повідомляв УНІАН, очільник Росії Володимир Путін 23 травня здійснив візит до Білорусі на запрошення самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка.

Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова, 23 травня очікувалося "велике спілкування" Путіна і Лукашенка в Мінську, а 24 травня "буде цілий день цього самого офіційного візиту".

Правитель Росії Володимир Путін під час візиту до Білорусі планує вмовити диктатора Олександра Лукашенка брати участь у навчаннях РФ із застосування нестратегічної ядерної зброї.

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