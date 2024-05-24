У Білорусь прилетів літак Януковича, - 'Гаюн'

У Білорусь прилетів літак колишнього українського президента-втівкача Віктора Януковича.
Як повідомляє моніторинговий проект "Беларускі Гаюн" з посиланням на власні джерела, о 12:50 в аеропорту Гомель приземлився літак Dassault Falcon 900C - бортивий номер RA-09617. За даними спостерігачів, цей борт належить Януковичу.
"Востаннє Янукович був у Білорусі у березні 2022 року", - пише проект.Відео дня
Путін полетів у Білорусь - що відомо
Як повідомляв УНІАН, очільник Росії Володимир Путін 23 травня здійснив візит до Білорусі на запрошення самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка.
Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова, 23 травня очікувалося "велике спілкування" Путіна і Лукашенка в Мінську, а 24 травня "буде цілий день цього самого офіційного візиту".
Правитель Росії Володимир Путін під час візиту до Білорусі планує вмовити диктатора Олександра Лукашенка брати участь у навчаннях РФ із застосування нестратегічної ядерної зброї.