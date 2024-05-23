Путін перебуватиме в Білорусі 23-24 травня.

Очільник Росії Володимир Путін 23-24 травня здійснить візит до Білорусі на запрошення самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка.

Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова, 23 травня очікується "велике спілкування" Путіна і Лукашенка в Мінську, а 24 травня "буде цілий день цього самого офіційного візиту".

Зазначається, що під час переговорів "заплановано обговорити актуальні питання подальшого розвитку російсько-білоруських відносин стратегічного партнерства і союзництва, перебіг та перспективи інтеграційної взаємодії в рамках Союзної держави, а також ключові теми міжнародного порядку денного".

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Візити Путіна - що відомо

Путін 15-16 травня відвідав із візитом Китай. Мета візиту - підкреслити тісні стосунки лідерів і посилити підтримку Китаєм економіки Росії під час війни.

Путіна супроводжувала високопоставлена делегація, включаючи колишнього міністра оборони Сергія Шойгу, його наступника Андрія Бєлоусова, а також міністра закордонних справ Сергія Лаврова та голову центрального банку Ельвіру Набіулліну.

Як зазначали ЗМІ, візит Володимира Путіна до Китаю подається обома країнами як координація мирних зусиль, хоча насправді Пекін і Москва готуються протистояти Заходу.

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