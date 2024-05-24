Путін вмовляє Лукашенка долучити Білорусь до ядерних навчань РФ

Навчання пройдуть у три етапи, передбачено залученність сил Білорусі.

Правитель Росії Володимир Путін під час візиту до Білорусі планує вмовити диктатора Олександра Лукашенка брати участь у навчаннях РФ із застосування нестратегічної ядерної зброї.

Як повідомляє російське пропагандистське агентство РИА-Новости, також Путін під час зустрічі з Лукашенком обговорить "питання безпеки".

Крім того, пропагандисти з посиланням на білоруського посла також повідомляють, що Путін і Лукашенко планують домовитися про участь Мінська в ядерних навчаннях. Російський диктатор хоче, щоб Білорусь приєдналась до навчань РФ, які будуть проводитися в три етапи.

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"На другому етапі білоруські колеги долучаться до наших спільних дій, відповідну вказівку міністерствам оборони і генеральним штабам дано", - заявив він.

Візит Путіна до Лукашенка - що відомо

Як повідомляв УНІАН, очільник Росії Володимир Путін 23 травня здійснив візит до Білорусі на запрошення самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка.

Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова, 23 травня очікувалося "велике спілкування" Путіна і Лукашенка в Мінську, а 24 травня "буде цілий день цього самого офіційного візиту".

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