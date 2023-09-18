Міністр оборони Болгарії Теодор Тагарєв заявив, що неможливо точно сказати, чий це був дрон і звідки він прибув.

Міністр оборони Болгарії Теодор Тагарєв заявив, що знайдений на узбережжі країни дрон з вибухівкою "пов'язаний з війною, яку Росія розв'язала проти України", але додав, що неможливо точно сказати, чий це був дрон і звідки він прибув.

Як повідомляє CNN, група болгарських фахівців прибула на місце події в чорноморському курорті Тюленево рано вранці в понеділок після того, як дрон був виявлений напередодні ввечері.

Дрон, який, як припустив Тагарев, можливо, впав у воду, а потім був викинутий на берег, ніс 82-мм осколково-фугасну міну. Вибухівку пізніше підірвали військові.

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Міністр заявив, що не знає, як довго дрон пролежав непоміченим, але зазначив, що це не перший подібний пережиток війни, виявлений за межами кордонів конфлікту.

"Вже є випадки падіння останків дронів та інших боєприпасів. У нас немає підстав думати, що ця війна обійде нас стороною", - сказав Тагарєв.

Раніше в Болгарії знайшли дрон з вибухівкою

Вночі 18 вересня у Болгарії виявили дрон з вибухівкою в районі причалу в Тюленево, заявили в Міноборони країни.

Як зазначали болгарські ЗМІ, посилаючись на показання свідків, весь пристрій має довжину від 3 до 3,5 метрів, а бомба – близько 50-60 см.

Тюленево - населений пункт країни-члена НАТО Болгарії. Він розташований за 70 км від кордону з Румунією.

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