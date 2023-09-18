Військові перевірять об'єкт і після цього приймуть рішення про місце його утилізації.

Болгарія відправляє спецгрупу для перевірки безпілотника, який був знайдений на чорноморському курорті.

Цієї ночі вони виявили частину безпілотника з, ймовірно, вибухівкою, в районі причалу в Тюленево, заявили в Міноборони країни. Військові перевірять об'єкт і після цього приймуть рішення про місце його утилізації.

За інформацією Nova.bg, весь пристрій має довжину від 3 до 3,5 метрів, а бомба – близько 50-60 см, пояснив свідок. У районі є ресторани та готелі, заклади простоюють 10 годин. Гості готелю неподалік, бачили дрон, який плавав у морі за кілька кілометрів від скель, де його знімали.

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Тюленево – населений пункт країни-члени НАТО Болгарії. Він розташований за 70 км від кордону з Румунією.

Дрони у Чорноморському регіоні

4 вересня 2023 року під час атаки РФ по Одеській області на територію Румунії впав один з ворожих дронів. 9 вересня в Румунії виявили уламки ще одного дрона, як і в ніч на 13 вересня. Тоді у прикордонних районах Румунії навіть оголошували повітряну тривогу.

Президент Румунії Клаус Йоханніс сказав, що це "неприпустима ситуація" і серйозне порушення суверенітету країни.

У ніч проти 18 вересня російські окупанти завдали масованої атаки по Україні зі застосуванням ударних БПЛА "Шахед" та крилатих ракет різного типу. Як повідомили у командуванні Повітряних сил, загалом ворог випустив по містах України 41 повітряну ціль.

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