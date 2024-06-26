Чеські військові експерти зазначивли, що громадськість зазвичай не має уявлення, що робити у разі війни.

У Чехії прокоментували новину про те, що Міністерство оборони Німеччини опублікувало детальний план на випадок війни з Росією. Як пише чеське видання Novinky, у Міноборони Чехії пояснили, що наразі не розробляють такого матеріалу.

"Інформація про обов'язки громадян в умовах загрози державі та воєнного стану надається чинним законодавством", – повідомив речник міністерства оборони Давид Полак, зазначивши, що все необхідне викладено у законі про військовий обов'язок, який поширюється на всіх громадян віком від 18 до 60 років, та у законі про захист оборони Чеської Республіки, який визначає дії уряду, міністерств, регіонів та приватних компаній в умовах війни.

Чеські військові експерти вже розкритикували такий підхід, зазначивши, що чеська громадськість зазвичай не має уявлення, що робити у разі війни.

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Так, бригадний генерал Франтішек Мічанек вважає помилковим те, що у Чехії надто мало говорять про обороноздатність і плани на кризу.

За його словами, людям важко уявити життєві ситуації, які можуть виникнути під час конфлікту. "Бачите, німці не сприймають легковажно ситуацію, яка склалася внаслідок російсько-українського конфлікту, і намагаються усунути недоліки минулого, коли після закінчення холодної війни ми всі перебували у мирі і відклали планування війни", – сказав Мічанек.

За словами Мічанека, у Чехії мало говорять про обороноздатність і плани на кризу. "Тут дискусія на тему чисельності армії та потреби в резервах заморожена, і єдине, що ми бачимо, — це розбіжності між міністром і начальником генерального штабу та брак спілкування", — сказав він.

При цьому ексміністр і голова комітету з питань оборони Палати представників Любомир Метнар вважає, що потреби у такому плані нема.

"Я не думаю, що нам довелося б створювати подібний документ. Міністерство внутрішніх справ і оборони у співпраці з армією та з огляду на поточну безпекову ситуацію вже оновили стратегічні документи, такі як оборонна стратегія Чеської Республіки", - сказав він.

Політолог Олдржіх Буреш вважає, що політики не хочуть збуджувати пристрасті в суспільстві. Він додав, що причиною також може бути те, що ситуація з безпекою в Чехії вважається стабільною і спалах українського конфлікту на нашій території є малоймовірним.

Війна Заходу з Росією - останні новини

Як писало видання Financial Times, країни Європи не можуть вирішити проблему нестачі особового складу у своїх арміях. Максимум, що можуть виставити європейські союзники НАТО проти Росії, це лише 300 тисяч солдатів.

Американський Інститут вивчення війни вважає, що Росія готується до широкомасштабного збройного конфлікту з НАТО у коротші терміни, аніж раніше прогнозував ряд західних аналітиків. Аналітики вважають, що на такі плани російського правителя Путіна вказують одразу три чинники: фінансові, економічні і військові показники Росії.

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