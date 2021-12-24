На лікування жінки з Хуста волонтери збирали гроші, хвороба сильно прогресувала.

У Чехії померла українка, вона захворіла на коронавірус та потрапила до лікарні. 30-річну жінку вводили у стан штучної коми, у неї на 70% були уражені легені.

Про смерть українки у Facebook повідомила її знайома. Два тижні тому жінці збирали кошти на лікування, проте хвороба виявилася сильнішою.

30-річна Рената приїхала до Чехії з Закарпаття, раніше вона жила у Хусті. 10 грудня на сторінці громадської організації "Волонтери Закарпаття" у Facebook з'явилася інформація про те, що жінка заразилася коронавірусом та потребує допомоги.

Вже на четвертий день хвороба сильно прогресувала. Українка мала ураження легенів на 70%, лікарі ввели її у штучну кому. Коштів на лікування не вистачало, тому волонтери просили небайдужих українців про допомогу.

Сьогодні, 24 грудня, подруга українки повідомила сумну звістку. Українка не вижила, коронавірус виявився сильнішим.

"Дякуємо всім за допомогу. Ренатка померла. Просимо помолитися за упокій душі Ірини. Бог забирає найкращих людей", - написала вона.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Чехії знайшли тіло зниклого ще у липні українського заробітчанина. На тілі чоловіка були сліди удушення.

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