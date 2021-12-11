З собою Валентин мав чеські документи, український паспорт і телефон.

Чеська поліція знайшла тіло 21-річного українця, уродженця Закарпатської області, Валентина Ігнатюка, який приїхав до країни на заробітки.

Про це йдеться у повідомленні Книги пам’яті померлих за кордоном українців у Facebook.

Хлопець останній раз виходив на зв’язок ще влітку 2021 року – місцеві правоохоронці розшукували його з липня.

У жовтні поліцейські знайшли тіло Валентина у лісосмузі з чеськими документами, телефоном і українським паспортом. Тож особу загиблого вдалося ідентифікувати оперативно.

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Як пишуть автори публікації, зараз матір Валентина збирає гроші на перевезення сина і чекає завершення всіх експертиз.

Наразі родина зібрала 34 тисячі гривень, але цих коштів не вистачає. Тож близькі померлого звернулися до небайдужих.

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Автор: Віолетта Орлова