Причиною трагедії ймовірно став людський фактор.

На південному заході Чехії зіткнулися пасажирські потяги. Щонайменше дві людини загинули, десятки дістали поранення.

Як повідомляє Euronews, інцидент стався близько 8 ранку в місті Мілавче. Швидкісний міжнародний поїзд, що зв'язує місто Пльзень з німецьким Мюнхеном, зіткнувся з місцевим пасажирським складом.

П'ятеро постраждалих отримали серйозні травми, їх доправили в найближчі лікарні за допомогою вертольотів. За даними надзвичайних служб, медична допомога знадобилась 52 людям.

За словами міністра транспорту Чехії Карела Гавлічека причиною трагедії ймовірно став людський фактор. Машиніст високошвидкісного поїзда не зупинив склад у точці призначення.

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Раніше в Одеській області загинув чоловік, який ліг на рейки перед потягом. НП сталася ввечері 3 серпня на станції Бугаз.

Загиблий-28-річний житель курортного селища Затока. Відкрито провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство". Встановлюються обставини трагедії.

Автор: Дмитро Захаров