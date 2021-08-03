Машиніст побачив людину на шляхах, але зупинити склад не зміг.

В Одеській області загинув чоловік, який ліг на рейки перед поїздом.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася ввечері 3 серпня.

"Біля залізничної станції Бугаз на чоловіка наїхав електропоїзд. За словами машиніста, він побачив, як громадянин ліг на рейки, подав йому сигнал і почав гальмувати, але вчасно зупинити поїзд не зміг", - сказано в повідомленні.

Загиблий-28-річний житель курортного селища Затока.

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Встановлюються обставини трагедії.

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Автор: Лариса Козова