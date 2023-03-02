Вілла не була задекларована як майно, що належить російському олігарху.

Суд у Франції вперше дозволив кримінальний арешт нерухомості, що належить підсанкційному російському олігарху, що може стати першим кроком на шляху до конфіскації цього майна.

Йдеться про віллу вартістю 23 мільйони євро власника "Магнітогорського металургійного комбінату" Віктора Рашнікова в Сен-Жан-Кап-Ферра (південний схід Франції), пише Le Monde.

Особняк був заарештований у жовтні 2022 року на прохання суддів Національної юрисдикції з питань організованої злочинності прокуратури Парижа. Загалом після того, як 15 березня 2022 року російський олігарх потрапив під санкції, три об'єкти нерухомості, офіційно пов'язані з Рашніковим, були заморожені – на Французькій Рив'єрі та в Парижі. Вілла в Сен-Жан-Кап-Ферра тоді уникла арешту, оскільки, за словами джерела видання, не була задекларована як майно, що належить Рашнікову.

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Згодом служба при Міністерстві фінансів Франції з'ясувала, що через складні фінансові схеми вілла належала громадянину Росії, ймовірно, підставній особі Рашнікова. Незабаром після повномасштабного вторгнення РФ в Україну віллу перепродали, новий власник також був росіянином. Офіційно об'єктом володіла швейцарська компанія, яка сама належала панамській структурі. Правоохоронці вважають, що метою "підозрілої операції" з перепродажу було приховування походження коштів та фактичного бенефіціара.

Тепер вілла знаходяться в руках Агентства Міністерства юстиції з управління та повернення заарештованих і конфіскованих активів. 17 мільйонів доларів – кошти від продажу вілли після сплати податків – були заблоковані. Об'єкт може бути остаточно конфіскований урядом.

Хто такий Віктор Рашніков

Віктор Рашніков – основний власник і голова ради директорів одного з найбільших виробників сталі в Росії – ПАТ "Магнітогорський металургійний комбінат". У рейтингу найбагатших бізнесменів Росії за 2022 рік журнал Forbes оцінив статки 73-річного бізнесмена в 6,6 мільярда доларів. Він зайняв 18-й рядок рейтингу.

Через підтримку російської агресії проти України у 2022 році проти Рашнікова запровадили персональні санкції США, Великої Британії, ЄС, Австралія, Канада, Швейцарія та інші країни.

Цікаво, що Угорщина домагалася зняття санкцій з 9 росіян, включно з Віктором Рашніковим та іншими олігархами.

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