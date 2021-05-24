Вага каменю - 16 карат / фото REUTERS
У Гонконзі за рекордні 29 мільйонів доларів з аукціону продали ніжно-рожевий діамант "Сакура".
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Як повідомляється, діамант вагою майже 16 карат інкрустований в платинове кільце.
Торги починалися з вартості в 22 мільйони доларів. Камінь придбав невідомий покупець, який брав участь в аукціоні по телефону.
Ніжно-рожевий діамант "Сакура" продали з аукціону за 29 млн доларів / фото REUTERS
Фото REUTERS
У Гонконзі ніжно-рожевий діамант "Сакура" продали з аукціону за 29 мільйонів доларів
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