Ім'я покупця - невідомо.

У Гонконзі за рекордні 29 мільйонів доларів з аукціону продали ніжно-рожевий діамант "Сакура".

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як повідомляється, діамант вагою майже 16 карат інкрустований в платинове кільце.

Торги починалися з вартості в 22 мільйони доларів. Камінь придбав невідомий покупець, який брав участь в аукціоні по телефону.

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Автор: Катерина Лиманська