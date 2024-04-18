Проукраїнський прем'єр муситиме домовлятися про коаліцію з проросійським президентом.

У Хорватії партія проукраїнського прем’єр-міністра Андрея Пленковича "Хорватський демократичний союз" перемогла на дострокових парламентських виборах, але не набрала абсолютної більшості, і тепер муситиме домовлятися про коаліцію.

Як повідомляє Reuters, після підрахунку майже всіх голосів партія ХДС отримала 61 місце в 151-місному парламенті країни-члена ЄС, що на 15 менше, ніж необхідно для більшості.

Його головним опонентом був президент з проросійськими поглядами Зоран Міланович, який хоч і не мав жодного права брати участі у виборах, активно агітував за лівий блок. в результаті коаліція на чолі з опозиційною Соціал-демократичною партією (СДП) посіла друге місце з 42 місцями, що є гіршим результатом, ніж очікувалося.

Ультраправий "Рух Батьківщини" посів третє місце з 14 місцями, що потенційно дало йому вирішальну роль у можливій коаліції ХДС.

Але переговори будуть важкими – "Рух Батьківщини" пообіцяв не приєднуватися до жодного основного блоку та має застереження щодо інших менших партій. Інші опозиційні партії, в тому числі Mozemo і Most, які отримали 10 і 11 місць відповідно, закликали всі партії об'єднатися проти ХДС.

У останньому парламенті ХДС мав більшість завдяки підтримці партії сербської меншини SDSS та інших менших партій.

Коротка виборча кампанія ознаменувалася суперництвом між прем’єр-міністром Пленковичем і президентом Мілановичем, які не погоджуються щодо конфлікту в Україні, відносин з Європейським Союзом та інших питань. Проєвропейський Пленкович виступає за допомогу Україні; Міланович ні. Однак аби Хорватія і надалі продовжувала допомагати Україні, Пленковичу спершу треба зібрати новий коаліційний уряд.

Позиція Хорватії у війні в Україні

Президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що Крим ніколи не повернеться під контроль України, оскільки Росія застосує ядерну зброю, якщо почне програвати війну.

Крім того, раніше президент Хорватії відмовився надати згоду на участь військовослужбовців хорватських Збройних сил у місії ЄС, яка організовує підготовку та навчання українських військовослужбовців.

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