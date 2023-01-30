Зоран Міланович упевнений, що Росія не віддасть Крим навіть при поразці у війні.

Президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що Крим ніколи не повернеться під контроль України, оскільки Росія застосує ядерну зброю, якщо почне програвати війну.

Свою заяву Міланович зробив на зустрічі зі ЗМІ, в ході якої порівняв анексію Криму з відділенням Косово від Сербії.

"Коли ви зрозумієте, що Сербія і Росія - це не одне і те ж? Що це, на жаль, болючий факт і небезпека", – заявив він.

Відео дня

За словами хорватського президента, міжнародне співтовариство "анексувало Косово", буцімто відібравши його у Сербії.

"Те ж саме стосується Криму. Крим ніколи більше не буде Україною. Це те, що говорять провідні німецькі генерали", – заявив Міланович.

Свою думку хорватський президент аргументував тим, що "Росія – небезпечна країна", що володіє ядерною зброєю, тому вона не віддасть Крим так, як це сталося у випадку з Сербією і Косово.

"Ви порівнюєте сербів зі світовою ядерною наддержавою. Божевільні емоції і ненависть піддають Європу великій небезпеці. Ми все глибше і глибше занурюємося в конфлікт з наддержавою. Знаєте, що буде, коли вони почнуть програвати війну? Вони використають ядерну зброю", - сказав Міланович.

Війна в Україні - позиція Хорватії

Хорватський президент Зоран Міланович має репутацію проросійського політика, що підтверджується його заявами на адресу РФ і України. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну хорватський прем'єр заявив, що перестав спілкуватися з Мілановичем через його проросійську позицію.

При цьому Хорватія, як член ЄС, підтримала всі європейські санкції проти Росії і почала надавати Україні гуманітарну допомогу.

Восени президент Міланович заблокував участь Хорватії у загальноєвропейській військовій місії з підготовки українських солдатів. Однак уряд країни зміг обійти цю заборону і дозволив навчання українських військових на хорватській території.

Вас також можуть зацікавити новини: