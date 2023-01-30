Зоран Міланович / REUTERS

Президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що Крим ніколи не повернеться під контроль України, оскільки Росія застосує ядерну зброю, якщо почне програвати війну. 

Свою заяву Міланович зробив на зустрічі зі ЗМІ, в ході якої порівняв анексію Криму з відділенням Косово від Сербії.

"Коли ви зрозумієте, що Сербія і Росія - це не одне і те ж? Що це, на жаль, болючий факт і небезпека", – заявив він. 

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За словами хорватського президента, міжнародне співтовариство "анексувало Косово", буцімто відібравши його у Сербії. 

"Те ж саме стосується Криму. Крим ніколи більше не буде Україною. Це те, що говорять провідні німецькі генерали", – заявив Міланович.

Свою думку хорватський президент аргументував тим, що "Росія – небезпечна країна", що володіє ядерною зброєю, тому вона не віддасть Крим так, як це сталося у випадку з Сербією і Косово.

"Ви порівнюєте сербів зі світовою ядерною наддержавою. Божевільні емоції і ненависть піддають Європу великій небезпеці. Ми все глибше і глибше занурюємося в конфлікт з наддержавою. Знаєте, що буде, коли вони почнуть програвати війну? Вони використають ядерну зброю", - сказав Міланович.

Війна в Україні - позиція Хорватії

Хорватський президент Зоран Міланович має репутацію проросійського політика, що підтверджується його заявами на адресу РФ і України. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну хорватський прем'єр заявив, що перестав спілкуватися з Мілановичем через його проросійську позицію.

При цьому Хорватія, як член ЄС, підтримала всі європейські санкції проти Росії і почала надавати Україні гуманітарну допомогу.

Восени президент Міланович заблокував участь Хорватії у загальноєвропейській військовій місії з підготовки українських солдатів. Однак уряд країни зміг обійти цю заборону і дозволив навчання українських військових на хорватській території.

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